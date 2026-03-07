Россия резко сократила импорт бразильского кофе

Россия за февраль импортировала из Бразилии 2,8 тысячи тонн кофе — вдвое меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Объемы поставок зерен начали сокращать с сентября 2025 года.

Россия находилась на седьмом месте в списке главных покупателей бразильского кофе, сейчас опустилась на 14-ю строчку.

Главными импортерами по итогам месяца стали Германия, Италия, США, Бельгия и Япония.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян допустил взлет цен на фрукты и специи в России. Он объяснил, что эскалация на Ближнем Востоке может повлиять на поставки различных товаров.

Из Ирана страна получала орехи, сухофрукты, овощи, чай, специи и морепродукты, а из ОАЭ — финики и масла. Израиль поставлял в Россию цитрусовые, вино и пищевые добавки.