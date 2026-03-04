Доцент Хачатурян заявил, что специи и овощи в российских магазинах могут подорожать из-за конфликта в Иране

Доцент Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян в интервью сайту KP.RU предупредил о возможных повышениях стоимости продуктов питания и товаров повседневного спроса в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Ученый обратил внимание, что Россия импортирует из Ирана орехи, сухофрукты, овощи, чай, специи и морепродукты. Из ОАЭ поступают финики, масла, драгоценные камни и ювелирные украшения. Израиль поставляет цитрусовые фрукты, овощи, вино и пищевые добавки.

Вместе с тем специалист призвал не беспокоиться: благодаря широкому кругу партнеров Россия способна оперативно заместить любые поставки продукцией из других регионов, включая Турцию, Грузию, Казахстан, Армению и Азиатско-Тихоокеанский регион, добавил эксперт.