Россия решила открыть посольство в Сьерра-Леоне | 360°

Мир 07 мая 2024, 18:50 Россия решила открыть посольство в Сьерра-Леоне Лавров: Россия откроет посольство в Сьерра-Леоне до конца 2024 года Unsplash

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Российские власти до конца 2024 года планируют открыть посольство в Сьерра-Леоне. Дипломатическая миссия появится в столице — Фритауне. Об этом заявил и. о. главы МИД России Сергей Лавров. Его слова привело РИА «Новости».

«Все необходимые решения приняты, необходимо их реализовать, это уже практическая задача, мы ей занимаемся», — отметил Лавров.

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Он добавил, что Россия также рассматривает возможность открыть дипломатические представительства в других регионах Африки.

Лавров 7 мая принял в Москве африканского коллегу Тимоти Каббу. На переговорах стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе текущее состояние отношений России и Сьерра-Леоне, вопросы двустороннего сотрудничества.

В полдень и. о. министра иностранных дел принял участие в церемонии инаугурации президента.