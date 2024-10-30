Россия рекордно сократила импорт бананов из Эквадора

РИА «Новости»: импорт бананов из Эквадора в Россию стал минимальным за 12 лет

Россия впервые за восемь месяцев 2024 года сократила импорт бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн. Этот показатель стал минимальным за 12 лет, сообщило РИА «Новости» .

За последние пять лет в среднем Россия импортировала у Эквадора 958 тысяч тонн бананов. На страну приходилось примерно от пятой части до четверти всего бананового экспорта латиноамериканского государства.

С января по август 2024 года доля российских компаний в эквадорском экспорте сократилась до 18,9% с 21,4%, что стало минимумом с 2001 года. Россия все равно остается крупнейшим покупателем эквадорских бананов. Второе место заняли США, третье — Нидерланды.

Терапевт и диетолог Елена Устинова назвала банан самым калорийным плодом. На один фрукт приходится около 200 калорий.