Диетолог Устинова назвала бананы и виноград самыми калорийными плодами

Терапевт и диетолог Елена Устинова перечислила фрукты и ягоды, которые отличаются высокой калорийностью. Данный показатель зависит от количества содержащихся углеводов, напомнила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По словам медика, первое место в рейтинге стоит отдать бананам. На один фрукт приходится порядка 200 калорий. Пациентам с ожирением и сахарным диабетом не следует включать сладкий продукт в рацион.
Врач также отметила, что худеющим лучше избегать винограда. Однако небольшие порции принесут пользу, ведь ягоды обладают антиоксидантными свойствами и помогают в борьбе со свободными радикалами.
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