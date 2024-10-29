Диетолог Устинова назвала бананы и виноград самыми калорийными плодами

Терапевт и диетолог Елена Устинова перечислила фрукты и ягоды, которые отличаются высокой калорийностью. Данный показатель зависит от количества содержащихся углеводов, напомнила эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По словам медика, первое место в рейтинге стоит отдать бананам. На один фрукт приходится порядка 200 калорий. Пациентам с ожирением и сахарным диабетом не следует включать сладкий продукт в рацион.

Врач также отметила, что худеющим лучше избегать винограда. Однако небольшие порции принесут пользу, ведь ягоды обладают антиоксидантными свойствами и помогают в борьбе со свободными радикалами.