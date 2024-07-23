Россия расширила санкционный список против Великобритании

МИД запретил въезд в Россию 15 представителям Великобритании

МИД России ввел санкции против 15 представителей военно-промышленного комплекса, экспертов и журналистов из Великобритании. Их список министерство привело в официальном заявлении.

Согласно перечню, в Россию запретили въезд пятерым высокопоставленным представителям компании AMS Integrated Solutions Limited и шести — Pearson Engineering Limited. В список попал и бывший министр обороны Великобритании Джон Хаттон, ныне занимающий должность в совете директоров второй компании.

Кроме них в стоп-листе оказались основатель компании Paradigm Security Solutions Limited Роберт Паксман, член совета директоров BAE Systems PLC Ангус Кокберн, обозреватель The Daily Telegraph Томас Шарп и сотрудник «Международного института стратегических исследований» Найджел Гулд-Дэвис.

«Хотели бы вновь подчеркнуть, что все попытки британских русофобов создать условия для „стратегического поражения“ и международной изоляции России по определению обречены на провал», — предупредили в МИД.

Ранее внешнеполитическое ведомство расширило стоп-лист против граждан Канады на 99 имен.

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