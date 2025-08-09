Россия раскритиковала решение Израиля о расширении военной операции в Газе

Решение израильских властей расширить военную операцию в секторе Газа может привести к эскалации ситуации в регионе. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что ситуация в палестинском анклаве имеет все признаки гуманитарной катастрофы.

«Ожидается, что в ближайшее время там не останется ни одного мирного жителя. Все они подвергнутся принудительному выдворению», — прокомментировал МИД.

Он раскритиковал план Израиля и подчеркнул, что документ не скрывает нацеленность страны «в дальнейшем поэтапно захватить и оккупировать весь сектор».

Дипломаты объяснили, что действия ЦАХАЛ осложнят международные усилия по деэскалации в зоне конфликта.

Ранее Совбез ООН объявил о срочном заседании, посвященном сектору Газа. Мероприятие проведут из-за намерений Израиля установить контроль над всей территорией анклава для обеспечения периметра безопасности.