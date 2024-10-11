Россия пыталась заблокировать создание нового фонда Всемирного банка для Украины

Представители России во Всемирном банке выступили против создания нового фонда помощи Украине, но из-за нехватки голосов не смогли его заблокировать. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы заявили о своем несогласии с предложенным механизмом. Однако имеющаяся у России доля голосов не позволяет блокировать такие решения, поскольку все остальные акционеры высказались в его поддержку», — сказал источник из российской дирекции.

По его словам, руководство Всемирного банка заверило, что замороженные российские активы останутся нетронутыми. Собеседник агентства сообщил, что фонд пополнится исключительно за счет средств стран-доноров.

Помощь Украине от Евросоюза иссякнет в ближайшие один-два года, заявил «Известиям» военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он напомнил, что эта организация живет за счет взносов стран-членов, которые начали протестовать против новых расходов.