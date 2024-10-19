Россия проведет крупные военные учения в ноябре

В ноябре Индонезия и Россия проведут первые крупные военно-морские учения «Орруда», рассказал ТАСС посол Сергей Толченов. Он отметил, что маневры увидят «и друзья, и недруги».

Корабли Тихоокеанского флота зайдут в порт Сурабая. Речь идет о трех современных корветах. По словам посла, такие визиты случаются практически ежегодно, индонезийские корабли тоже заходят в российские порты.

«Но в ноябре в привязке к этому заходу будут первые крупномасштабные военно-морские учения России и Индонезии», — добавил Толченов.

Он уточнил, что Россия не дружит с индонезийцами «против кого-то», и РФ все равно, как к этому относятся другие страны.

В сентябре состоялись российско-китайские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024». Экипажи кораблей отработали действия во Владивостоке.