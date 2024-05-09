Россия проследит за маневрами США и Японии у своих дальневосточных границ | 360°

Мир 09 мая 2024, 10:18 Россия проследит за маневрами США и Японии у своих дальневосточных границ Посол Ноздрев: за маневрами США и Японии у границ России внимательно следят Global Look Press

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Россия внимательно следит за интенсификацией маневров Японии и США у своих границ, заявил РИА «Новости» посол Николай Ноздрев. Он подчеркнул, что Токио регулярно предупреждают о том, что РФ будет вынуждена принять меры для блокирования военных угроз.

Ноздрев обратил внимание, что в японо-американских маневрах принимают участие и внешние игроки. Все это происходит у дальневосточных границ России.

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«Регулярно предостерегаем Токио, что в случае продолжения подобной активности будем вынуждены пойти на контршаги», — подчеркнул он, пояснив, что такие меры могут потребоваться для блокирования военных угроз в адрес РФ.

Представитель Тихоокеанского командования армии США ранее заявлял РИА «Новости» о планах Соединенных Штатов до конца года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса.