«Новая гонка вооружений». МИД отреагировал на планы США разместить ракеты в АТР | 360°

Мир 06 мая 2024, 07:44 «Новая гонка вооружений». МИД отреагировал на планы США разместить ракеты в АТР МИД: планы США о размещении ракет в АТР грозят новой гонкой вооружений РИА «Новости»

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Планы американских властей разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) могут спровоцировать очередную гонку вооружений. Это заставит Россию принять меры. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. Его слова привело РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что «ничего хорошего» планы США не предвещают. Это лишь приведет к гонке ракетных вооружений и угрожает стабильности в мире. Россия будет вынуждена реагировать, чтобы обеспечить свою безопасность.

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«Ведь под ударом американских ракет с коротким подлетным временем могут оказаться критически важные российские объекты», — пояснил Машков.

Он подчеркнул, что Россия не будет связана мораторием на размещение РСМД, если ракеты США появятся в АТР. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков назвал «необратимыми» планы американского руководства о двойном сдерживании России.