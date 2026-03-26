Россия продолжит увеличивать квоты для казахстанских студентов

Россия продолжит наращивать количество квот для студентов из Казахстана. Об этом на переговорах с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым сообщил глава правительства Михаил Мишустин, его слова привел ТАСС .

«Мы будем продолжать развивать культурно-гуманитарные связи, которые традиционно развиваются между регионами», — сказал премьер-министр.

Глава кабмина напомнил, что его коллега Олжас Бектенов в ходе переговоров по двухсторонней повестке также указывал на внимательное отношение властей Казахстана к работе филиала Университета имени аль-Фараби в Омске.

«Вам город близок, вы знаете хорошо регион», — добавил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Токаевым. Главы государств обсудили укрепление двусторонних отношений и подтвердили готовность развивать их в атмосфере союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства.