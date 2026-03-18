Россия призвала Пакистан и Афганистан отказаться от конфронтации

Россия глубоко обеспокоена продолжающимся конфликтом между Афганистаном и Пакистаном и настоятельно призывает стороны к мирному урегулированию разногласий через дипломатию. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы с глубокой обеспокоенностью воспринимаем непрекращающееся военное противостояние между дружественными нам странами — Пакистаном и Афганистаном, влекущее трагические последствия, в том числе для мирного населения», — сказала она на брифинге.

Россия готова выступить медиатором в конфликте между Афганистаном и Пакистаном, если к ней обратятся за помощью обе стороны. Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов отметил, что власти стараются найти компромиссную развязку, которая бы позволила прекратить боестолкновения.