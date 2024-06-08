Захарова: Западу нужно заплатить Африке за годы эксплуатации и издевательств

Запад должен заплатить Африке за издевательства и эксплуатацию, которые длились годами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости» .

Дипломат отметила, что западные страны не любят платить по долгам и возвращать награбленное, а также признавать себя виновными. Однако пришли времена, когда каждое государство, благодаря БРИКС, имеет возможность выразить свою позицию.

«Нужно действительно обсуждать, как Запад должен компенсировать Африке столетия ее эксплуатации, изничтожение ее народонаселения и грабеж ее ресурсов», — призвала Захарова.

По ее словам, БРИКС дал возможность странам через свое участие получить «истинное равноправие».

Американский журналист Гарланд Никсон ранее заявил, что президент России Владимир Путин способен вооружить африканские страны, чтобы их ресурсы не достались США.