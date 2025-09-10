Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) до сих пор не представило конкретные данные о событиях в городе Буча весной 2022 года, но продолжает тиражировать антироссийские заявления. Об этом сообщил официальный представитель России Артем Исаков на 60-й сессии Совета ООН по правам человека.

Он пояснил, что Верховный комиссар УВКПЧ Фолькер Тюрк и его ведомство получили огромное количество запросов от российской стороны, которые остались без ответа.

«Россия стремится добиться правды о том, что же действительно произошло», — привел слова Исакова ТАСС.

Дипломат напомнил, что в апреле 2022 года город Буча перешел под контроль украинских властей, с подачи которых УВКПЧ начало сыпать обвинениями в адрес российских военных о якобы их причастности к убийствам мирных жителей.

При этом управление ООН ни разу не представило ни списков предполагаемых жертв, ни протоколы судебной экспертизы, прикрываясь политизированными обвинениями.

«Вновь публично требуем от господина Тюрка и УВКПЧ либо предоставить российской стороне имеющиеся у них сведения по упомянутой провокации, либо отозвать и дезавуировать бесчисленные заявления и доклады, возлагающие вину за ситуацию в Буче на Россию», — подчеркнул Исаков.

В минувший четверг, 4 сентября, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что постпредство России при ООН получило ответ на запрос о расследовании ситуации в Буче.

Но никаких конкретных фактов там опять не оказалось. Захарова пояснила, что секретариат ООН в очередной раз прислал отписку вместо полноценной аргументации.