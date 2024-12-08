Guardian: Россия, Турция и Иран разошлись по поводу будущего Сирии

Представители России, Турции и Ирана на встрече в Дохе не смогли договориться о едином подходе к урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщило издание The Guardian .

По информации источника, стороны призывали к возобновлению прямых переговоров между оппозиционными группами и президентом Башаром Асадом.

Россия подчеркивала, что необходимо нормализовать отношения между Турцией и Асадом, а также решить вопрос о курдских силах, которые турецкая сторона считает угрозой для своей безопасности.

Турция придерживалась позиции, что продолжит поддержку группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, захватившей ряд сирийских городов.

Иран выражал опасения по поводу заинтересованности в конфликте США и Израиля. По его мнению, Израиль использует ситуацию для перекрытия иранских маршрутов поставок вооружений в Ливан через Сирию.

Ранее стало известно о попытках Асада договориться с мятежниками о передаче власти.

*«Хайят Тахрир аш-Шам», ХТШ — террористическая группировка, запрещена в России.