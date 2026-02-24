Россия призвала США немедленно освободить президента Венесуэлы Мадуро и его жену

Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский призвал США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Об этом он заявил на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН.

«Самым решительным образом призываем Вашингтон незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Неизменно выступаем за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Россия безоговорочно поддерживает легитимные власти страны и ее право самостоятельно определять свою судьбу без внешнего вмешательства.

Любинский также резко осудил действия США в отношении Кубы, которые привели страну на грань энергетического кризиса. По его словам, незаконные санкции преследуют цель помешать развитию Кубы и ограничить ее экономические связи.

Кроме того, замглавы МИД призвал Вашингтон отказаться от планов ударов по мирным ядерным объектам Ирана. Россия готова оказать содействие для возврата к переговорам, добавил он.