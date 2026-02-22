Бывший агент ЦРУ заявил о возможном ударе США по Ирану 23 или 24 февраля

США могут нанести военный удар по Ирану уже 23–24 февраля, сообщила газета Bild со ссылкой на бывшего сотрудника ЦРУ Джона Кириаку. По его словам, источник в Белом доме сообщил о возможной атаке 23 или 24 февраля.

Кириаку утверждает, что в администрации президента Дональда Трампа силовой вариант поддерживают госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс и директор нацразведки Тулси Габбард выступают против.

США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке. Как пишет The Wall Street Journal, в регион перебрасывают крупнейшую со времен вторжения в Ирак в 2003 году авиационную группировку: истребители F-35 и F-22, самолеты управления и координации, авианосец с ударной авиацией и средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, Пентагон развернул системы противовоздушной обороны. Американские чиновники пояснили, что такая группировка позволит вести длительную воздушную кампанию против Ирана, которая может продолжаться неделями.

По данным портала Axios, в Вашингтоне рассматривают несколько сценариев действий, включая ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы. Источник, близкий к администрации США, утверждает, что подобные варианты уже представляли Трампу, однако окончательное решение пока не принято.