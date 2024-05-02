Россия призвала к международному расследованию массовых захоронений в Газе | 360°

Мир 02 мая 2024, 02:00 Россия призвала к международному расследованию массовых захоронений в Газе Небензя предложил провести расследование по поводу захоронений в секторе Газа РИА «Новости»

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Необходимо найти преступников, причастных к обнаруженным массовым захоронениям в секторе Газа. Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил постпред России при этой организации Василий Небензя.

Дипломат призвал провести по этому поводу независимое международное расследование.

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«Необходимо <…> добиться привлечения преступников к ответственности», — заявил он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет военную операцию в городе Рафах для уничтожения подразделений ХАМАС. Он добавил, что Израиль намерен достичь «всех целей войны», включая возвращение заложников, которых захватили боевики во время внезапной атаки, совершенной 7 октября 2023 года. В плену оказалось более 250 человек. Часть из них была освобождена в рамках договоренностей Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.