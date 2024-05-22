Львова-Белова: 70 детей вернулись к родным на Украину за время проведения СВО

За время проведения СВО 70 детей вернулись к родным на Украину, а еще шестеро — в Россию. Такие данные озвучила 22 мая детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Заявление уполномоченного по правам ребенка опубликовало РИА «Новости».

«Нам удалось воссоединить 70 детей со своими родственниками на Украине и шесть детей вернулись к своим близким в Россию», — подчеркнула Львова-Белова.

Омбудсмен добавила, что очередная группа детей из шести мальчиков воссоединится со своими родственниками на Украине при посреднической миссии Катара.

«Сегодня по поручению президента воссоединяем очередную группу детей, находившихся в России, со своими родителями и другими родственниками, которые проживают на Украине», — указала она.

Детям от шести до 17 лет. Среди них есть двое братьев. Все ребята жили в России с родственниками. В Москву за детьми приехала одна из матерей и сопровождающий.