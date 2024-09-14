Рябков: Россия ответит на удары ВСУ вглубь территории, чтобы мало не показалось

США и Великобритания не учли всю опасность последствий по своим решениям о снятии ограничений на использование ВСУ дальнобойного вооружения для ударов по территории России. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что Россия подготовит сильный ответ, от которого киевский режим не спасут выписанные Западом индульгенции, разрешающие использовать дальнобойное оружие для ударов.

«Решение такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему. И будем реагировать так, чтобы мало не показалось», — заявил Рябков.

На последнем заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя заявил, что разрешение на использование ВСУ дальнобойного оружия станет фактическим объявлением войны России со стороны государств НАТО.

Дипломат отметил, что переложить всю ответственность на украинскую сторону у стран Запада не получится.