Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота»

Россия предложила США вывести авиакомпанию «Аэрофлот» из-под санкционных ограничений. Об этом по итогам совета министров иностранных дел СНГ сообщил глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

Министр отметил, что российская сторона сделала такое предложение США еще до встречи в Эр-Рияде около месяца назад.

«Американцы его восприняли. Пока никакого ответного шага мы не видели», — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что возобновление авиасообщения должно стать следствием вывода отечественного перевозчика из-под санкций.

Лавров добавил, что российские эксперты в ходе второго раунда консультаций с США в Стамбуле напомнили об этом предложении.

«Честно говоря, не имел возможности с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока неизвестно. Но мы будем работать, потому что это возвращение к нормальности», — заключил он.

Ранее стало известно, что США захотели ввести новые агрессивные санкции против судов с российской нефтью.