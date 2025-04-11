Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота»
Лавров: Россия предложила США вывести «Аэрофлот» из-под санкций
Россия предложила США вывести авиакомпанию «Аэрофлот» из-под санкционных ограничений. Об этом по итогам совета министров иностранных дел СНГ сообщил глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».
Министр отметил, что российская сторона сделала такое предложение США еще до встречи в Эр-Рияде около месяца назад.
«Американцы его восприняли. Пока никакого ответного шага мы не видели», — сказал Лавров.
Глава МИД подчеркнул, что возобновление авиасообщения должно стать следствием вывода отечественного перевозчика из-под санкций.
Лавров добавил, что российские эксперты в ходе второго раунда консультаций с США в Стамбуле напомнили об этом предложении.
«Честно говоря, не имел возможности с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока неизвестно. Но мы будем работать, потому что это возвращение к нормальности», — заключил он.
Ранее стало известно, что США захотели ввести новые агрессивные санкции против судов с российской нефтью.