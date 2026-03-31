Россия предложила помощь в урегулировании в Персидском заливе

Россия готова посредничать и другими способами помогать в урегулировании конфликта в Персидском заливе. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Российского совета по международным делам, его слова привело РИА «Новости» .

«Считаем недопустимым использование военной силы против гражданских лиц, гражданской инфраструктуры, где бы они ни находились — в Иране или в государствах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», — подчеркнул он.

Лавров заявил, что конфликт в регионе рискует перерасти во все более широкомасштабный, вплоть до новой мировой войны. При этом он обвинил США и Израиль в натравливании стран Персидского залива на Иран, заявив, что эти два государства не хотят нормализации в регионе.

Ранее спецпредставитель МИД по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков рассказал, что Россия поддерживает мирные инициативы Египта, Пакистана и Турции.