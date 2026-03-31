Россия предложила помощь в урегулировании в Персидском заливе
Россия готова посредничать и другими способами помогать в урегулировании конфликта в Персидском заливе. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Российского совета по международным делам, его слова привело РИА «Новости».
«Считаем недопустимым использование военной силы против гражданских лиц, гражданской инфраструктуры, где бы они ни находились — в Иране или в государствах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», — подчеркнул он.
Лавров заявил, что конфликт в регионе рискует перерасти во все более широкомасштабный, вплоть до новой мировой войны. При этом он обвинил США и Израиль в натравливании стран Персидского залива на Иран, заявив, что эти два государства не хотят нормализации в регионе.
Ранее спецпредставитель МИД по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков рассказал, что Россия поддерживает мирные инициативы Египта, Пакистана и Турции.