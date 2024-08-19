Россия предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «СП»
Директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин сообщил, что Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков». Москва добивается проведения переговоров об исполнении немцами своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом, рассказал он РИА «Новости».
Дипломат отметил, что немецкие власти уже объявили в розыск одного из предполагаемых исполнителей терактов. Тяпкин добавил, что у всех подозреваемых украинское гражданство.
«Судя по тому, что в немецких СМИ уже давно и методично продвигается тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов „Северных потоков“, то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах», — сказал дипломат.
Только Россия не станет с этим мириться. Москва поставила вопрос о выполнении западными странами своих международных обязательств, указанных в антитеррористических конвенциях ООН.
Власти РФ добиваются переговоров, основываясь на международные регламенты, а дальше все будет зависеть от реакции Запада.
Ранее во Франции призвали прекратить поддержку Украины после новостей о причастности Киева к подрыву российских газопроводов.