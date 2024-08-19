Директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин сообщил, что Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков». Москва добивается проведения переговоров об исполнении немцами своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом, рассказал он РИА «Новости» .

Дипломат отметил, что немецкие власти уже объявили в розыск одного из предполагаемых исполнителей терактов. Тяпкин добавил, что у всех подозреваемых украинское гражданство.

«Судя по тому, что в немецких СМИ уже давно и методично продвигается тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов „Северных потоков“, то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах», — сказал дипломат.

Только Россия не станет с этим мириться. Москва поставила вопрос о выполнении западными странами своих международных обязательств, указанных в антитеррористических конвенциях ООН.

Власти РФ добиваются переговоров, основываясь на международные регламенты, а дальше все будет зависеть от реакции Запада.

Ранее во Франции призвали прекратить поддержку Украины после новостей о причастности Киева к подрыву российских газопроводов.