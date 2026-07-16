Россия потребует международного расследования убийства главного инженера ЗАЭС

Россия намерена добиваться от международных структур полноценного расследования убийства главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева. Об этом «Известиям» заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«МАГАТЭ и гендиректор Рафаэль Гросси должны сказать свое слово. Это переходит допустимые границы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Убежден, что мы будем настаивать на проведении международного расследования», — сказал он.

О смерти Яковлева ранее сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, беспилотник ударил в его служебный автомобиль. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Гросси должен осудить убийство главного инженера ЗАЭС киевским режимом. По ее словам, глава МАГАТЭ обязан разглядеть преступление Украины.

Позднее пресс-служба МАГАТЭ заявила, что Гросси осудил ситуацию с Яковлевым.