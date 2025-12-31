Россия потеряла триллионы долларов на занижении цены нефти

На занижении стоимости нефти и нефтепродуктов в результате непрозрачного расчета котировок международных ценовых агентств Россия потеряла триллионы долларов. Об этом в эфире канала «Россия-24» сообщил глава Петербургской биржи Игорь Артемьев.

Котировки на российскую нефть рассчитываются на основании опросов торгующих трейдеров, но Артемьев назвал такой метод непрозрачным.

«Убежден, что еще в советские времена и сейчас Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости нефти и нефтепродуктов. Учитывая непрозрачность расчета котировок, складываются очень серьезные условия для манипуляций», — заявил он.

Ранее дисконт на российскую нефть Urals в портах в Черном море и на Балтике достиг почти 20 долларов за баррель. Аналитик Игорь Юшков объяснил его перестроением схем продаж на азиатские рынки с Европы и США.