Сегодня 16:54 Российская нефть внезапно подешевела: с чем связан дисконт? Аналитик Юшков: дисконт на российскую нефть связан с перенастройкой продаж 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Деньги

Торговля

Санкции

Нефть

Цена на нефть

Дисконт на российскую нефть показал самый резкий рост за год: скидки на Urals в портах на Балтике и Черном море достигли почти 20 долларов за баррель. Опрошенные 360.ru эксперты объяснили, с чем связано снижение цен и когда они вернутся к прежним значениям.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков подчеркнул, что сейчас идет перестроение схем продаж. Скачки дисконта наблюдались и раньше, когда Россия перенастраивалась с американского и европейского рынков на азиатские.

«Сейчас нужно перестроить саму схему продаж. Дополнительные посредники добавляются. И пока эту схему будут выстраивать, скачки дисконта возможны, но будут непостоянно. Даже предыдущее радикальные перестроения рынка приводили к тому, что дисконт был, но полтора-два месяца максимум», — сказал он. По словам Юшкова, в настоящий момент перестроение идет в гораздо меньшей степени, поэтому и скидка не так высока, как раньше.

Фото: РИА «Новости»

С мнением коллеги согласился ведущий эксперт Фонда Станислав Митрахович, который объяснил дисконт необходимостью адаптации к новому периоду торговли нефтью. Он также упомянул удлинение посреднических цепочек. «Нужно <… > уходить от долгосрочных контрактов к спотовым. Возможно, увеличивать случаи перегрузки нефти: либо борт в борт, либо через наземные хранилища. Все это требует доплаты всевозможным посредникам за то, что они в этом участвуют. Поэтому Urals и показывает рост дисконта на российскую нефть», — сказал собеседник 360.ru. Митрахович добавил, что дисконт существенно снижается, когда дело доходит до доставки сырья в порт назначения. Там российская нефть стоит не настолько дешевле Brent, как в порту отправки. Эксперт напомнил, что в начале 2025 года после введения санкций против российских компаний складывалась аналогичная ситуация. Предприятия в итоге перенастроили работу под новые реалии.