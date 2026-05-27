Россия посылает Еревану четкие сигналы по поводу возможных последствий выхода Армении из ЕАЭС, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Об этом сообщил ТАСС .

«Мы посылаем определенные сигналы. И эти сигналы очень серьезные», — отметил чиновник.

По его словам, уже давно в закрытом режиме идут откровенные дискуссии с руководством республики. Однако шаги, которые ведут к исключению страны из ЕАЭС, продолжаются.

Ранее Оверчук заявил, что в Армении есть политические силы, которые провозгласили своей целью сближение с ЕС и вступление в него, что несовместимо с членством в Евразийском экономическом союзе.