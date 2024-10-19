Россия поставила тонны мухоморов за рубеж

Kp.ru: сотни килограммов мухоморов экспортировали из РФ в Америку и Азию

Пермский край стал лидером по экспорту мухоморов за границу — в страны Северной и Южной Америки и Азии. Об этом сообщил сайт kp.ru .

В 2023 году в России оформили сертификаты на отправку за рубеж 565 килограммов сушеных грибов. В 2024-м только один из производителей насушил 2,4 тонны мухоморов.

В будущем грибы могут предлагать в капсулах. Польза мухоморов может заключаться в том, что они снимают усталость, раздражительность и помогают повысить работоспособность.

Число клиентов на экспорт мухоморов продолжает расти, рассказали пермские грибники. По их словам, речь идет о Бельгии, Германии, Литве и Италии.

Врач-гастроэнтеролог Светлана Незванова предупредила об опасности БАДов с мухоморами. Такие препараты приводят к избыточному росту бактерий в кишечнике, заявила специалист.