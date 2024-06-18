Врач Незванова: БАДы с мухоморами приводят к избыточному росту бактерий в кишечнике

Биологически активные добавки с мухоморами грозят появлением избыточного роста бактерий в кишечнике, обострением панкреатита и сыпи. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Незванова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, возможно, кому-то в моменте такие средства могут и помочь, однако потом нередко возникают проблемы со здоровьем. Стоит с осторожностью относиться к подобным новинкам, поскольку большинство препаратов основаны на эффекте плацебо.

В целом добавки с мухоморами, чудо-средства очищения, травы для похудения приводят только к большим проблемам, отметила врач.