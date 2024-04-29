Россия поставила США в безвыходное положение ответом на конфискацию активов | 360°

Мир 29 апреля 2024, 14:13 Россия поставила США в безвыходное положение ответом на конфискацию активов Sohu: Россия ответила Белому дому на конфискацию замороженных активов Michael Nagle/XinHuagl / Global Look Press

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Россия ответила Западу на конфискацию ее заблокированных активов и нанесла неожиданный экономический удар по США. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

Журналисты сообщили, что российский суд постановил заморозить все активы «дочки» американского банка JPMorgan Chase, который собирался сбежать из России. Блокировка коснулась движимого и недвижимого имущества, а также акций конгломерата.

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«Россия наконец сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению», — указали в издании.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев пообещал принять ассиметричные ответные меры в том случае, если США похитят замороженные зарубежные активы России. Он подчеркнул, что страна нанесет по Белому дому мощный и болезненный удар. По словам Медведева, американская сторона объявила России судебную и правовую войну, поэтому государство может пойти на крайние меры, в том числе конфисковать активы США по решению суда.