Россия попросила власти Нигера помочь из-за похищения двух геологов

Захарова: Россия попросила Нигер помочь из-за похищения геологов террористами

Фото: Unsplash

Россия официально обратилась к Нигеру за помощью из-за похищения террористами двух геологов, работавших в российской компании. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, один из заложников на видео, появившемся в Сети 2 августа, россиянин, а второй — гражданин Украины. Их и еще двоих геологов похитили 18 июля террористы из группировки, аффилированной с «Аль-Каидой»*. При этом боевики не выдвинули никаких политических требований.

Посольство России в Мали, по совместительству представляющее интересы в Нигере, постоянно контактирует с властями страны.

«Твердо убеждены, что набирающему обороты сотрудничеству России с государствами Сахаро-Сахеля не смогут воспрепятствовать террористические и иные деструктивные силы», — подчеркнула Захарова.

Ранее Мали и Нигер обратились в Совет безопасности ООН из-за действий Украины, которую они обвинили в поддержке вооруженных антиправительственных группировок.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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