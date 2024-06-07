Россия попросила Армению выдать список якобы погибших в Буче

Россия обратилась с призывом к парламенту Армении раскрыть списки людей, которые якобы погибли в Буче весной 2022 года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума. Его слова привел NEWS.ru.

«Очень надеемся, что официальная армянская делегация поделится списком этих людей с российской стороной», — сказала она.

По словам дипломата, в течение двух лет российская сторона не может добиться от Украины и международных организаций, в том числе ООН, раскрытия этой информации.

Захарова добавила, что ждать от Запада «чего-либо хорошего или конструктивного не приходится», в отличие от представителей Армении.

Ранее официальный представитель МИД заявила, что киевский режим и инсценировал ситуацию с погибшими в Буче. Украина активно распространяла фейковые сообщения и видео о якобы преступлениях российских военных.