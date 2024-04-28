Захарова назвала события в Буче циничной инсценировкой | 360°

Мир 28 апреля 2024, 11:20 Захарова назвала события в Буче циничной инсценировкой Захарова: так называемая бойня в Буче является циничной инсценировкой РИА «Новости»

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Ситуация с погибшими в украинском городе Буча является циничной инсценировкой киевского режима. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Россия неоднократно говорила с фактами на руках, что так называемая бойня в Буче является циничной инсценировкой. Разосланное письмо украинским постпредством о ситуации не содержит в себе доказательств, а лишь является голословным обвинением», — заявила дипломат.

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Захарова напомнила, что сотовая связь в городе в момент присутствия российской армии работала исправно, и никто из местных жителей не жаловался на насильственные действия.

«Самое главное, не провели полноформатное расследование трагедии. Нет ответов на конкретные вопросы: имена и фамилии убитых, места прописки и проживания, причина, место и время смерти. Киевский режим боится расследования, потому что в его ходе рискуют выйти на самих себя», — добавила дипломат.

Украина ранее активно распространяла фейковые сообщения о якобы преступлениях российских военных в Буче. Киевский режим запускал дезинформацию и снимал постановочные видео об этом.