Россия подготовила сценарии использования дрона «Судного дня» на случай ядерной атаки

Россия уже подготовила сценарии применения беспилотника «Судного дня» в случае ядерных ударов. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

«Специалисты ЦКБР создали серию сценариев применения FPV-дрона „Судного дня“, которые могут задействоваться в интересах Минобороны и гражданской обороны. Дрон входит в проект „Хруст“ и является частью системы мониторинга уровня загрязнения окружающей среды», — сказал он.

Кузякин отказался раскрыть детали сценариев, но уточнил, что работы над проектом находятся в активной фазе. Генконструктор заверил, что технология приведет к спасению многих жизней вопреки распространенному мнению об уничтожении всего.

«Большинство на планете вряд ли заметит, что кто-то применил ядерное оружие. Но в течение недель поднявшиеся вверх над огромными пожарами радиоактивную пыль и пепел разнесет по планете», — добавил Кузякин.

Ранее военкор Александр Коц предложил возобновить ядерные испытания в России.