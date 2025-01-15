Россия поделится с Вьетнамом опытом в сфере ИИ

Мишустин: Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области ИИ

Россия готова поделиться с Вьетнамом опытом в области искусственного интеллекта и кибербезопасности. Об этом на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что азиатское государство ставит амбициозные цели по цифровизации системы государственного управления.

«Россия в этой сфере обладает высокими компетенциями. Мы готовы делиться опытом, в том числе и в области искусственного интеллекта и кибербезопасности», — сказал он.

При этом глава правительство подчеркнул, что в области современных технологий Вьетнам уже добился значительных успехов.

«Смотрел ваши результаты в электронной торговле при подготовке к сегодняшнему форуму, они впечатляют», — добавил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил внедрить искусственный интеллект в образование и госуправление.