Россия почти перестала поставлять зерно в Европу

На фоне введения Евросоюзом повышенных пошлин на ввоз зерна Россия практически прекратила поставки этой сельскохозяйственной культуры в страны сообщества. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

В сентябре объем отгрузок составил всего 21 тысячу евро, хотя еще в июне российское зерно закупили в ЕС на 11,8 миллиона евро.

Всего в сентябре Россия отправила на экспорт 5,7 миллиона тонн зерновых культур, что на четверть меньше, чем в 2023 году. Также сократилась и география поставок — с 52 до 33 стран. В топ-3 самых крупных покупателей вошли Египет, Турция и Тунис.

Совет ЕС с 1 июля одобрил запретительные тарифы на поставки российского и белорусского зерна. Пошлины увеличились либо до 50%, либо на 95 евро за тонну в зависимости от конкретного продукта. При этом рестрикции не коснулись зерна, которое идет через европейские порты в третьи страны.