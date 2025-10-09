США и России следует быть союзниками в торговле, а не врагами. Это важно и для всего мирового сообщества, написала американская конгрессвумен Анна Паулина Луна в соцсети X .

Такое заявление член палаты представителей от республиканцев сделала в преддверии встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Она добавила, что они встретятся в конце октября.

«Нашим странам не нужно быть врагами. Союзники в торговле выгодны всем», — заявила Луна.

По мнению конгрессвумен, она не единственная в конгрессе или в США, кто считает крайне важной задачей поддержание российско-американского диалога по торговле и достижению мира.

Ранее конгрессвумен заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ежемесячно перечисляет около 50 миллионов долларов (порядка четырех миллиардов рублей) в один из саудовских банков. Луна предложила провести аудит растрат главы киевского режима полученных им от США денежных средств.