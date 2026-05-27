Запашный заявил, что передача амурских тигров в дар подчеркивает крепкие связи между Россией и Казахстаном

Россия передала Казахстану четырех молодых амурских тигров, которые будут выпущены в Иле-Балхашском заповеднике. Этот жест стал символом дружбы и сотрудничества между странами. Его прокомментировал художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный в беседе с Life.ru .

Он отметил, что тигр — это величественное животное, которое само по себе является ценным подарком.

«Мы говорим не о шкуре, а о живых животных, которые будут достойно оценены», — подчеркнул дрессировщик.

По его словам, такие подарки имеют глубокий символизм и дипломатическую значимость. Запашный также напомнил о том, что Россия сама получает подобные дары в рамках «звериной дипломатии». Например, недавно Мьянма подарила России слонов, что стало важным событием на высоком государственном уровне.

«Это был такой большой презент, который со всех сторон оценили очень высоко», — добавил артист цирка.

Таким образом, передача тигров Казахстану подчеркивает крепкие связи между двумя странами и их стремление к сотрудничеству в области охраны природы.