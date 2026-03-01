Филиппо: ЕС может усилить помощь Украине, если Россия отвлечется на Иран

Европейские лидеры могут попытаться использовать военную операцию США и Израиля против Ирана, чтобы нарастить помощь Украине. Таким мнением поделился лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своем YouTube-канале .

По его словам, Евросоюз хотел бы вступить в украинский конфликт.

«Я могу ожидать чего угодно, в том числе и использование Брюсселем этих якобы превентивных ударов для усиления помощи Киеву, если Россия отвлечется на помощь Тегерану», — сказал он.

Лидеры ЕС поддержали американо-израильское нападение на Иран, надеясь, что так смогут попытаться надавить и на Тегеран. Только этот расчет не оправдается, поэтому они скоро перейдут к военной фазе.

До этого Филиппо в соцсети X призвал французское руководство приложить усилия для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, предупредив, что все «превентивные войны» всегда заканчиваются катастрофой.

Ранее спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон ден Ляйен, поддержавшей вооруженную агрессию против Ирана.