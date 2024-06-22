Россия ответит на закрытие своих визовых центров в США

Захарова пообещала адекватный ответ на решение США закрыть визовые центры России

Фото: РИА «Новости»

США получат адекватный ответ на решение о закрытии российских визовых центров и лишении права дипломатов не платить налоги в стране. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

О возможном закрытии работающих в США двух визовых центров России ранее заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он добавил, что американские власти также намерены лишить дипломатов налоговых послаблений, которые позволяли им не уплачивать сборы в казну страны.

Дипломат пояснил, что речь идет о специальных карточках, которые российские дипломаты используют за рубежом при покупках без отчисления налогов.

Антонов отметил, что никакого объяснения от внешнеполитического ведомства США об обоснованности таких мер получить не удалось.

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