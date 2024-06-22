«Пакостный шаг». Российских дипломатов лишили карточек освобождения от налогов в США

Антонов заявил о лишении дипломатов РФ карточек освобождения от налогов в США

Власти США отняли у российских дипломатов привилегии освобождения от налогов, заявил посол РФ Анатолий Антонов. Эти действия он назвал мелким и пакостным выпадом, сообщило РИА «Новости» .

Посол пояснил, что речь идет о специальных карточках, которые дают привилегии для дипломатов любой страны, позволяя не платить налоги в местную казну.

«Да никто из нас и не собирается этого делать. У нас есть свое государство, которому мы платим и будем платить свои налоги», — указал он.

Кроме того, Антонов заявил о решение американских властей закрыть визовый центр с отделениями в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Несколькими днями ранее посол сообщал о бесцеремонной работе американских спецслужб, которые позволяют себе обыскивать россиян, унижая их. По словам дипломата, если граждане РФ приходят в посольство РФ в Америке, то сотрудники диппредставительства начинают устраивать допросы, спрашивая о причине визита в дипмиссию и указаниях посла.