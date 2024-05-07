Россия ответила на решение властей Берлина запретить 8–9 мая флаги РФ | 360°

07 мая 2024, 17:39
Россия ответила на решение властей Берлина запретить 8–9 мая флаги РФ
Посольство РФ: запрет российской символики в Германии является неприемлемым
Посольство России в Германии назвало неприемлемым решение властей Берлина запретить 8–9 мая флаги и атрибутику, связанную с Днем Победы. В дипмиссии потребовали полной отмены соответствующих запретов, указали в Telegram-канале организации.
«Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8–9 мая 2024 года запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма», — указали в диппредставительстве.
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Посольство России в Германии потребовало отменить соответствующие запреты, назвав их «дискриминацией, противоречащей духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии».
Ранее стало известно о решении властей и полиции Берлина запретить демонстрировать георгиевские ленточки, флаг России и другую символику на советских мемориалах ко Дню Победы.
День Победы 9 мая
Германия
Запреты
Россия
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