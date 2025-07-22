Россия ответила Евросоюзу на новый пакет санкций

Россия в ответ на новый пакет санкций существенно расширила список представителей евроинститутов и стран ЕС, которым запрещается въезд на территорию государства. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В перечень включили европейских граждан, которые помогали Украине и вели работу по подрыву территориальной целостности России. Также в список вошли представители, причастные к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий».

Ведомство добавило, что Россия будет своевременно и адекватно отвечать на последующие санкционные решения Евросоюза. Также МИД уточнил, что антироссийские ограничения не окажут какого-либо влияния на политику страны.

«Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее о неэффективности антироссийских санкций рассказал член Российско-германской внешнеторговой палаты, глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт. По его мнению, на Западе уже поняли, что Россию нельзя победить с помощью ограничений.