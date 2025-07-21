На Западе признали, что санкции не сломят Россию

Западные страны понимают, что Россию нельзя победить санкциями, отношения с ней на дне и их срочно нужно поднимать. Об этом заявил член Российско-германской внешнеторговой палаты, глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт в беседе с РИА «Новости» .

«На мой взгляд, Запад понимает, что никакими санкциями Россию не победить, что в отношениях с ней уже достигнуто дно и оттуда надо для своего же блага скорее выбираться», — сказал он.

Эксперт отметил, что немецкий бизнес «все активнее это пытается объяснить политикам». Он обратил внимание на возросшее присутствие немецких предпринимателей на недавнем ПМЭФ. По словам Эбергардта, немецкие компании хотят лично оценить ситуацию в России, чтобы рассмотреть перспективы сотрудничества.

Ранее аналитик Игорь Юшков заявил, что новые ограничения против российской нефти не будут работать. Они нужны для демонстрации активной позиции Брюсселя перед гражданами.