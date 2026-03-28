Россия отреагировала на гибель журналистов в Ливане

Под ракетным ударом ВВС Израиля на юге Ливана погибли сотрудники телеканалов «Аль-Маядин» и «Аль-Манар». Российская сторона настояла на проведении расследования и наказании виновных, сообщила пресс-служба МИД.

Корреспонденты Фатима Фтуни, Мухаммад Фтуни и Али Шуайба умерли в районе Джеззин. Армия обороны Израиля обосновала ракетный удар по гражданскому автомобилю тем, что в нем якобы среди журналистов находились террористы. МИД России расценил это как попытку израильских военных снять с себя ответственность за преступление.

«Вопрос в том, насколько международное сообщество в целом готово принять такую логику действий: нарекаешь журналиста террористом и получаешь лицензию на убийство. Так, что ли? Мы <…> будем настаивать на необходимости расследования этого убийства», — заявили дипломаты.

Ранее ЦАХАЛ начал удары по мостам через реку Литани в Ливане. По информации Израиля, они использовались движением «Хезболла».