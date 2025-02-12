Трамп: Россия очень хорошо отнеслась к США, вернув американца Марка Фогеля

Россия очень хорошо отнеслась к США, освободив и вернув на родину осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме, сообщило РИА «Новости» .

«Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», — сказал он.

Американский лидер допустил, что освобождение Фогеля послужит началом отношений, которые позволят завершить украинский конфликт.

Кроме того, информацию о передаче Фогеля на родину подтвердил адвокат Дмитрий Овсянников.

Бывшего сотрудника посольства США в РФ задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года, когда таможенники обнаружили в его багаже наркотики. Его обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере, причем он признал свою вину. Фогеля приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее в Белом доме назвали освобождение Фогеля проявлением доброй воли с российской стороны.