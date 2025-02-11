В Белом доме заявили об освобождении осужденного в России Фогеля
В России освободили бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, приговоренного к 14 годам за контрабанду наркотиков. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на Белый дом.
Как заявили в американской администрации, освобождение Фогеля стало проявлением доброй воли с российской стороны. Также это является знаком продвижения к урегулированию украинского конфликта.
Фогеля вместе с супругой арестовали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. Таможенники обнаружили в его багаже марихуану и гашишное масло.
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