В Белом доме заявили об освобождении осужденного в России Фогеля

В России освободили бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, приговоренного к 14 годам за контрабанду наркотиков. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на Белый дом.

Как заявили в американской администрации, освобождение Фогеля стало проявлением доброй воли с российской стороны. Также это является знаком продвижения к урегулированию украинского конфликта.

Фогеля вместе с супругой арестовали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. Таможенники обнаружили в его багаже марихуану и гашишное масло.