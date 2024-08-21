Россия отклонила приглашение Швейцарии по случаю 75-летия Женевской конвенции

Российская дипмиссия при Совбезе ООН не приняла приглашение Швейцарии посетить мероприятие в Женеве, приуроченное к 75-летию Женевской конвенции. Об этом заявил руководитель отдела коммуникаций МИД республики Николя Бидо в беседе с РИА «Новости» .

«Приглашение было направлено представительствам при Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Российская миссия сообщила, что не поедет в Женеву, остальные 14 ожидаются», — заявил он.

Как отметили в швейцарском Федеральном совете, на встрече обсудят укрепление международного гуманитарного права спустя 75 лет, как приняли конвенцию.

По мнению заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, подобная поездка была бы неуместной на фоне событий в мире. Он также назвал мероприятие тратой ресурсов и желанием группы постпредов «хорошо провести время».

Ранее стало известно, что Швейцария расширила список антироссийских санкций. Под ограничения попали 69 физических лиц и 86 организаций. Новые запреты по большей части направили против бизнесменов, военных и судей. Кроме того, санкции распространяются на организации, работающие в оборонном, финансовом и торговом секторах, которые обходили ранее введенные ограничения.