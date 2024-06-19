Россия отказал Швейцарии в нейтральном статусе после саммита по Украине

Захарова опровергла контакты России и Швейцарии о саммите по Украине

Швейцария не связывалась с Россией по вопросам проведения саммита по Украине. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова опровергла заявление главы швейцарского МИД Иньяцио Кассиса. Полный текст комментария дипломата опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

«Никаких регулярных контактов между Москвой и Берном по этому сюжету, о которых говорит глава швейцарского внешнеполитического ведомства, не было и быть не могло по ряду причин», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что швейцарская сторона прекрасно знала о негативной оценке прошедшего в Бюргенштоке мероприятия, которое не несло никакого смысла.

Представитель МИД добавила, что Россия уже давно не рассматривает Швейцарию как нейтральную страну, принимающую у себя такие «посиделки».

О том, что организаторы саммита по Украине общались с представителями России, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял менее чем за неделю до проведения саммита.

По его словам, предложения поступали через посла страны в Москве. При этом глава внешнеполитического ведомства признавался, что без участия России решение конфликта дипломатическим путем невозможно.